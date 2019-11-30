Правоохранители выявили более полусотни ливийцев, незаконно находящихся в Украине под видом "лечения"

Правоохранители разоблачили многочисленные нарушения правил пребывания в Украине гражданами Ливии, проверяется вопрос о возможном функционировании канала незаконной миграции под видом "медицинского туризма".

"Правоохранители установили, что иностранцы прибывали в Украину с целью лечения. Многие из них оставались значительно дольше установленного срока, нередко до полугода. Некоторые "больные" даже не появлялись в лечебных учреждениях", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, выявлено более полусотни ливийцев-нарушителей, которые прибыли в Украину с целью лечения. Кроме того, на днях в Киевской области оперативникам удалось разоблачить 13 иностранцев.

"Эти иностранные граждане привлечены к административной и по отношению к ним представителями миграционной службы принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения. К административной ответственности привлечены также руководители двух частных медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Проверяется вопрос о возможном функционировании канала незаконной миграции под видом "медицинского туризма".