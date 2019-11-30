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07:17 30.11.2019

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков

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На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие чего погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела: неподалеку Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно; вблизи Луганского - из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов; у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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