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06:54 30.11.2019

Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков

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Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, задержали инспектора тренингового центра ГУ Национальной полиции в Харьковской области, по подозрению в продаже наркотиков.

"По предварительной информации правоохранитель употреблял наркотические вещества, а также распространял их на территории Харьковской области. В рамках досудебного расследования уголовного производства задокументировано три факта продажи наркотиков", - сообщается на официальном сайте ГБР.

  По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, в октябре и ноябре были проведены контрольные закупки наркотических веществ на общую сумму 4 тыс. грн и изъяты наркотические вещества, которые были направлены на экспертное исследование. Инспектор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в ходе очередной контрольной закупки.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины

Дополнительно проверяется информация о причастности к преступлению других сотрудников полиции.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Теги: #полиция #харьков #наркотики
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