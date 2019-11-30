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03:07 30.11.2019

Виновные в ненадлежащем состоянии Харьковской детской инфекционной больницы должны быть привлечены к ответственности

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Виновные в ненадлежащем состоянии Харьковской детской инфекционной больницы должны быть привлечены к ответственности

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер возмущен состоянием областной детской инфекционной клинической больницы.

"Это не кадры из фильмов 90-х. Так выглядит здание областной детской инфекционной клинической больнице сегодня. В таких ужасных условиях не то, что лечиться - находиться невозможно", - написал Кучер на своей странице в Facebook под фотографиями корпуса и неотремонтированных отделений больницы

"За эту ситуацию отвечает не только главный врач, а в большей степени руководство Департамента здравоохранения. Буду делать выводы", - добавил он.

Как сообщает пресс-служба ХОГА, во время посещения больницы Кучер потребовал, чтобы ее директор Дмитрий Кухарь и замдиректора департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчку объяснили, почему учреждение находится в таком состоянии

Кухарь сослался на недостаточное финансирование. Бондарчук сообщил, что этот вопрос неоднократно обсуждался в облсовете, но возможности выделить необходимую сумму не было.

Кучер потребовал, чтобы руководство больницы и департамент здравоохранения ХОГА предоставили ему всю свою переписку по этому поводу.

"Эта проблема возникла не вчера, не позавчера и даже не год-два назад. За каждой такой проблемой есть конкретное лицо, которое должно нести ответственность. В соответствии с законом мы отреагируем на все то, что здесь происходило. Я считаю, что такие лица должны быть привлечены к ответственности - будь то руководитель департамента здравоохранения или это главный врач", - сказал Кучер.

Теги: #ответственность #больница #харьков
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