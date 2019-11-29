В Оболонском районе Киева провели форум о привлечении социально ответственного бизнеса к решению проблем экологии, инфраструктуры и образования

В Оболонском районе Киева прошел форум "Платформа развития Оболонского района 2020 "Разом" - громада/бизнес/власть", на котором обсуждалось участие социально ответственного бизнеса в решении проблем в сфере экологии, инфраструктуры и образования.

"Социально ответственный бизнес – это повышение уровня занятости, в том числе, среди уязвимых слоев населения, уменьшение безработицы и снижение социальной напряженности, улучшение жизни громад, соблюдение современных стандартов безопасности труда и развития человека, постоянный диалог с обществом, участие в решении острых социальных проблем", - отметила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Соколовская указала, что тема интернатов, реформы деструктуризации актуальны для нынешнего правительства Украины. "Дети, которые оканчивают школу-интернат, сегодня не имеют возможности никуда поступить. Поэтому я искренне поражена подобной инициативой от компании "Coca-Cola" и буду очень рада эти инициативы продвигать дальше", - отметила она.

Интерес к реализации такого проекта выразила директор санаторной школы-интерната №21 Оболонского района, а всего – три интерната района.

На форуме представители властных структур и частного бизнеса обсудили формы сотрудничества и поделились историями успеха социально ответственных предпринимателей. Участники форума представили лучшие практики внедрения инновационных проектов в школах, громадах, а также среди партнеров.

В частности, представителям образования было полезно узнать о возможности использования игровой онлайн-платформы для подготовки к ВНО, участия в проекте "Эко-школа", принять участие в следующем году во Всеукраинском конкурсе социальной рекламы и конкурсе "Эко-школа года" и многих других полезных возможностях.

Более 20 школ и даже детские сады хотят попробовать присоединиться к сортировке отходов вместе с компанией Pepsi Co. Компания Okko готова внедрить пилотные проекты по сбору ненужных вещей в нескольких школах.

Проект энергоэффективной школы, который предложил автор и руководитель самого энергоэффективного ОСМД в Киеве и Украине, берут в работу и внедрение в школы и сады.

В завершение форума участников пригласили присоединиться к налаживанию сотрудничества в формате networking. Представители общественности, бизнеса и власти обменялись контактами, которые в будущем помогут эффективно решить существующие проблемы инфраструктуры, а также предотвратить появление новых проблем путем повышения социальной ответственности.

Форум состоялся по инициативе ОО "Ліга життя" и ОО "Сила якості" в рамках проекта "Green Business Ukraine" при поддержке народного депутата Украины от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, Оболонской районной государственной администрации Киева и Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.