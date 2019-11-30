На перекрестке в Чабанах, где детский омбудсмен Кулебу попал в ДТП, будут установлены дополнительные светофоры и знаки - Глава "Укравтодора"

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков заявляет, что на перекрестке в поселке Чабаны, где уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, будут установлены дополнительные светофоры и знаки.

"Что касается именно этого места и этой аварии, которая произошла в воскресенье, возле населенного пункта Чабаны, я надеюсь, что очень скоро, на протяжении одной-двух недель ми разработаем совместно с полицией…, смотрим, что мы можем сейчас сделать без кардинальных мероприятий, как строительство двухуровневой эстакады. Я надеюсь, что поставим дополнительные светофоры и знаки", - сказал Кубраков в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

В то же время, глава "Укравтодора" подчеркнул, что в первую очередь, для безопасности движения, люди не должны нарушать правила.

Кроме того, он отметил, что до конца года будет объявлен международный тендер на строительство эстакад на подъездах к Киеву. В частности, речь идет о аварийных участках на трасах "Киев-Одесса" и "Киев-Чоп".

"Эти проекты будут реализованы в рамках нашего сотрудничества с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком", - добавил Кубраков.

Среди прочего, он надеется, что в конце текущего года или в начале 2020 года на дорогах может появится фотофиксация.

Как сообщалось, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 н., уполномоченного президента Украины по правам ребенка. В результате аварии 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.