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23:16 29.11.2019

ВАКС арестовал Альперина с возможностью залога в 70 млн грн

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ВАКС арестовал Альперина с возможностью залога в 70 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде ареста бизнесмену Вадиму Альперину, назначен залог в размере 70 млн грн.

"Организатору коррупционных схем на таможне, нанесшего более 77,7 млн грн убытков, избрана мера пресечения. Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога", – сказано в сообщении на странице ВАС в Фейсбук в пятницу вечером.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

В ВАКС напомнили, что Альперину инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины.

Как сообщалось, 26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский в Facebook сообщил, что в его доме проходят обыски.

По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Альперин.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

Спустя некоторое время Андрей Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении.

Теги: #альперин #арест #вакс
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