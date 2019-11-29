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21:50 29.11.2019

Члены сирийского Конституционного комитета не могут договориться о повестке дня - спецпосланник генсека ООН

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Члены сирийского Конституционного комитета не могут договориться о повестке дня - спецпосланник генсека ООН

Участники второго заседания сирийского Конституционного комитета пока не смогли преодолеть разногласия по поводу повестки дня, сообщил в пятницу спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"У нас были отличные дискуссии, серьезные профессиональные дискуссии, и мы пытались достичь консенсуса. Но мы пока что не сделали этого", - написал он в твиттере.

Накануне источник в правительственной делегации Сирии сообщил информационному агентству САНА, что делегация оппозиции "на протяжении двух суток не появлялась на заседании из-за отказа обсуждать национальные принципы диалога", предложенные представителями Дамаска.

В свою очередь, сопредседатель Конституционного комитета от оппозиции Хади аль-Бахра заявил, что его делегация представила свои предложения по повестке дня намеченного на эту неделю заседания группы еще 21 ноября, в то время как "делегация тиранического режима хранила молчание до последнего и внесла свои предложения только в первый день встречи, 25 ноября".

Конституционный комитет Сирии состоит из трех групп - от правительства, оппозиции и гражданского общества, по 50 человек в каждой.

На инаугурационном заседании в начале ноября было решено, что работу над конституцией непосредственно будет вести малая группа, в который войдут по 15 человек от каждой из трех групп.

Первое заседание комитета прошло сразу после запуска этой структуры 4-8 ноября под эгидой Педерсена. Второе заседание должно было начаться 25 ноября и продлиться пять дней.

Теги: #комитет #сирия #трудности #конститутция
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