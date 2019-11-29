Профильный комитет Рады одобрил законопроект о запрете импорта э/э по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в пятницу вечером одобрил законопроект, которым отменяется возможность покупки по двухсторонним договорам электроэнергии у стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества, сообщил народный депутат Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина").

"Правку про отмену импорта комитет единогласно проголосовал", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. Герус пояснял необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.