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20:31 29.11.2019

Зеленский вывел Кривоноса из состава межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, которую он возглавлял

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Зеленский вывел Кривоноса из состава межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, которую он возглавлял

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабгруппы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и вывел его из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Согласно обнародованному на сайте главы государства в пятницу вечером указу №869/2019, Зеленский вывел из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой Комиссии.

"Освободить С.Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", - говорится во втором пункте данного указа.

Этим же указом Зеленский поручил признать утратившими силу указы и пункты таковых, которыми Кривонос был введен в состав этих комиссий.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 8 ноября Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде и решить данный вопрос сможет только Зеленский. "Как будет далее? Честно скажу, учитывая позицию секретаря СНБО, который не видит меня в СНБО... Я ответил господину Данилову, что прерогатива назначения заместителя и секретаря принадлежит президенту, поэтому я надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и" и просто спросить: нужен я на этой должности. Я готов отчитаться, что сделано и что мы планируем сделать", - сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что, как военный человек, на любом месте, где это необходимо, будет выполнять свою работу по защите украинского государства.

По словам Кривоноса, роль Совета национальной безопасности и обороны необходимо значительно усилить. Он подчеркнул, что, прежде всего надо поднять уровень ответственности и трудоспособности. Кривонос считает, что за последние три-четыре месяца позитивный уровень восприятия СНБО в обществе был утрачен. "Один (секретарь СНБО Александр Данилюк – ИФ) ушел в отставку, другой пришел - начинает организовывать новую команду…определенные назначения… советников, кроме негатива в обществе ничего не имеют", - сказал он.

Теги: #комиссии #указ #зеленский #кривонос
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