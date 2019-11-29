События

19:53 29.11.2019

Напавший с ножом на людей на Лондонском мосту был застрелен - полиция

2 мин читать
Напавший с ножом на людей на Лондонском мосту был застрелен - полиция

Подозреваемый в попытке совершения террористических действий на Лондонском мосту был убит на месте, сообщил в пятницу глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

"Подозреваемый мужчина был застрелен вооруженными офицерами из полиции Лондона, и я могу подтвердить, что этот подозреваемый погиб на месте", - заявил Басу журналистам в Лондоне.

Он подтвердил, что взрывное устройство, "которое было закреплено на его теле, оказалось муляжом".

Басу отметил, что территория моста остается оцепленной и патрулирование города будет усилено.

Ранее в пятницу британская полиция сообщила о нападении с ножом возле Лондонского моста около 14:00 по местному времени.

Число погибших в результате нападения на Лондонском мосту составило два человека, а не один, как сообщалось ранее, пишет в пятницу британское издание The Independent.

По данным источника газеты в Национальной службе здравоохранения Великобритании, кроме нападавшего, застреленного сотрудником сил правопорядка, есть еще одна жертва, этот человек скончался позднее.

В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил, что среди пострадавших есть тяжелораненые.

На инцидент также отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Это ужасающий инцидент, и мои мысли - вместе с пострадавшими и их семьями", - написал премьер в Twitter. В связи с событиями в Лондоне он прервал предвыборную поездку и срочно вернулся на Даунинг-стрит.

Служба полиции Лондона не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.

"На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. Как бы там ни было, в качестве мер предосторожности мы сейчас реагируем на этот инцидент, как на связанный с терроризмом", - сообщила служба столичной полиции в пятницу в твиттере.

Теги: #лондон #ликвидация #террорист #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 18.11.2019
Высокий суд Лондона предоставил экс-владельцам ПриватБанка дополнительное время для подготовки к защите по делу банка до 10 января 2020 г. - источник

Высокий суд Лондона предоставил экс-владельцам ПриватБанка дополнительное время для подготовки к защите по делу банка до 10 января 2020 г. - источник

13:53 18.11.2019
Экс-владельцы ПриватБанка просят Лондонский суд время для подготовки к защите по делу банка

Экс-владельцы ПриватБанка просят Лондонский суд время для подготовки к защите по делу банка

00:52 18.11.2019
Джонсон не публикует доклад об РФ, чтобы не портить отношения с Трампом

Джонсон не публикует доклад об РФ, чтобы не портить отношения с Трампом

19:14 15.11.2019
Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

16:49 15.11.2019
СБУ задержала в Киевской области одного из лидеров ИГ

СБУ задержала в Киевской области одного из лидеров ИГ

20:20 31.10.2019
Спикер британской палаты общин покинул пост

Спикер британской палаты общин покинул пост

23:37 29.10.2019
Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

15:59 29.10.2019
Трамп: убит "номер два" в ИГ

Трамп: убит "номер два" в ИГ

19:07 28.10.2019
Египет после ликвидации США аль-Багдади усиливает меры безопасности

Египет после ликвидации США аль-Багдади усиливает меры безопасности

16:37 27.10.2019
США уверены, что аль-Багдади мертв, проведен тест ДНК - Трамп

США уверены, что аль-Багдади мертв, проведен тест ДНК - Трамп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Олег Бахматюк и его сестра для защиты активов, переговоров с кредиторами и во избежание политического преследования находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам – адвокат

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток пятницы в результате обстрелов боевиков

Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ отложены на следующую неделю – источник

Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят в пятницу участок разведения сил в Петровском и Богдановке - Завитневич

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ блокировала добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах

Зеленский вывел Кривоноса из состава межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, которую он возглавлял

Скончался раненый при нападении на Лондонском мосту прохожий - газета

Полиция в Хмельницкой области задержала членов ОПГ за вымогательство денег у предпринимателей

Прямые авиарейсы между Львовом и Баку запускает лоукостер Buta Airways с конца декабря – посол Украины в Азербайджане

Денисова обеспокоена информацией о нарушении трудового права украинцев в Чехии

Замглавы МИД Божок и посол Швеции обсудили ситуацию на Донбассе и визит главы шведского правительства в Украину

Олег Бахматюк и его сестра для защиты активов, переговоров с кредиторами и во избежание политического преследования находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам – адвокат

Олег Бахматюк и его сестра для защиты активов, переговоров с кредиторами и во избежание политического преследования находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам – адвокат

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток пятницы в результате обстрелов боевиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА