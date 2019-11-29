Прямые авиарейсы между Львовом и Баку запускает лоукостер Buta Airways с конца декабря – посол Украины в Азербайджане

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 23 декабря текущего года запускает еженедельные авиарейсы по маршруту Львов-Баку-Львов, сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Главный лоукостер Азербайджана Buta Airways вводит прямые рейсы по маршруту Львов-Баку-Львов. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, начиная с 23 декабря 2019г. Еще один существенный шаг в сближении народов", - написал украинский дипломат в своем аккаунте в Твиттер.