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19:19 29.11.2019

Прямые авиарейсы между Львовом и Баку запускает лоукостер Buta Airways с конца декабря – посол Украины в Азербайджане

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Прямые авиарейсы между Львовом и Баку запускает лоукостер Buta Airways с конца декабря – посол Украины в Азербайджане

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 23 декабря текущего года запускает еженедельные авиарейсы по маршруту Львов-Баку-Львов, сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Главный лоукостер Азербайджана Buta Airways вводит прямые рейсы по маршруту Львов-Баку-Львов. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, начиная с 23 декабря 2019г. Еще один существенный шаг в сближении народов", - написал украинский дипломат в своем аккаунте в Твиттер.

Теги: #рейсы #лоукостер #азербайджан
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