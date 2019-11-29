События

19:18 29.11.2019

Денисова обеспокоена информацией о нарушении трудового права украинцев в Чехии

1 мин читать
Денисова обеспокоена информацией о нарушении трудового права украинцев в Чехии

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи со своей чешской коллегой Хеленой Валковой выразила обеспокоенность относительно информацией о нарушении трудового права граждан Украины.

"Выразила беспокойство, вызванное информацией о нарушениях прав наших граждан со стороны недобросовестных работодателей и посредников, факты нарушения относительно украинцев трудового права, недостойных условий проживания и тому подобное", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг нарушения прав украинцев на временно оккупированной части украинского Донбасса, и о последствиях военного конфликта для детей, проживающих там.

Чешский омбудсмен в свою очередь отметила, что она является председателем комиссии по правам национальных меньшинств, а вопрос украинского национального меньшинства является приоритетным в ее деятельности на следующий год.

"Заручилась поддержкой госпожи Хелены по усилению нашего сотрудничества в направлении защиты прав граждан Украины из числа трудовых мигрантов", - отметила Денисова.

 

Теги: #мигранты #чехия #омбудсмен #права
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:58 26.11.2019
Пророссийские активисты угрожают политическому строю Чехии - доклад чешских спецслужб

Пророссийские активисты угрожают политическому строю Чехии - доклад чешских спецслужб

15:35 25.11.2019
В Чехии районные больницы просят правительство упростить процесс найма украинских медиков

В Чехии районные больницы просят правительство упростить процесс найма украинских медиков

15:01 22.11.2019
Денисова и посол Германии надеются на ускорение процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ

Денисова и посол Германии надеются на ускорение процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ

14:03 22.11.2019
Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование осужденному в Крыму украинцу Лимешко

Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование осужденному в Крыму украинцу Лимешко

14:39 21.11.2019
Чешскому ж/д оператору Leo Express разрешили запустить поезда из Праги до границы с Украиной

Чешскому ж/д оператору Leo Express разрешили запустить поезда из Праги до границы с Украиной

15:26 19.11.2019
Чехия осуждает российскую агрессию на востоке Украины и аннексию Крыма – премьер

Чехия осуждает российскую агрессию на востоке Украины и аннексию Крыма – премьер

14:46 19.11.2019
Чехия пригласила Зеленского на встречу Вышеградской четверки

Чехия пригласила Зеленского на встречу Вышеградской четверки

14:00 16.11.2019
Премьер-министр Чехии 18-19 ноября посетит Украину

Премьер-министр Чехии 18-19 ноября посетит Украину

10:23 15.11.2019
Денисова подписала представление в КС о признании неконституционными положений законов, лишивших пенсий некоторых категорий госслужащих

Денисова подписала представление в КС о признании неконституционными положений законов, лишивших пенсий некоторых категорий госслужащих

16:49 11.11.2019
Денисова обратилась к польскому коллеге для защиты украинца Мазура

Денисова обратилась к польскому коллеге для защиты украинца Мазура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Олег Бахматюк и его сестра для защиты активов, переговоров с кредиторами и во избежание политического преследования находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам – адвокат

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток пятницы в результате обстрелов боевиков

Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ отложены на следующую неделю – источник

Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят в пятницу участок разведения сил в Петровском и Богдановке - Завитневич

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

ПОСЛЕДНЕЕ

Скончался раненый при нападении на Лондонском мосту прохожий - газета

Полиция в Хмельницкой области задержала членов ОПГ за вымогательство денег у предпринимателей

Прямые авиарейсы между Львовом и Баку запускает лоукостер Buta Airways с конца декабря – посол Украины в Азербайджане

Замглавы МИД Божок и посол Швеции обсудили ситуацию на Донбассе и визит главы шведского правительства в Украину

Олег Бахматюк и его сестра для защиты активов, переговоров с кредиторами и во избежание политического преследования находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам – адвокат

Олег Бахматюк и его сестра для защиты активов, переговоров с кредиторами и во избежание политического преследования находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам – адвокат

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток пятницы в результате обстрелов боевиков

НБУ и Госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам начинают программу технического сотрудничества

СБУ разоблачила хакерскую группировку, которая похищала средства клиентов электронных платежных систем Европы и США

Минэкономики уволило руководителей пяти заводов "Укрспирта"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА