Замглавы МИД Божок и посол Швеции обсудили ситуацию на Донбассе и визит главы шведского правительства в Украину

Заместитель Министра иностранных дел Украины Егор Божок в рамках встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом обсудил перспективы имплементации Минских договоренностей и предстоящий визит в Украину премьер-министра Швеции Стефана Левена.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы внутриполитической ситуации в Украине, перспективы имплементации Минских договоренностей и деоккупации Донбасса и АР Крым", - сообщает пресс-служба МИД в пятницу.

Кроме того, замглавы МИД Украины проинформировал шведского дипломата о подготовке Украины к встрече в "нормандской формате" в Париже 9 декабря.

"Посол Швеции отметил, что его страна поддерживает Украину в защите суверенитета и территориальной целостности, в частности, было отмечено активное сотрудничество двух стран в международных организациях по важным для Украины международным инициативам", - сказано в сообщении.

Также стороны обсудили подготовку визита в Украину премьер-министра Швеции Стефана Левена 4 декабря, который, как ожидается, будет способствовать углублению украинско-шведского сотрудничества во многих сферах.