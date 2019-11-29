События

18:13 29.11.2019

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток пятницы в результате обстрелов боевиков

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Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток пятницы в результате обстрелов боевиков

В течение суток пятницы, 29 ноября, боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, вследствие чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Сегодня, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Один обстрел позиций украинских войск боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил: дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Теги: #всу #оос #сводка
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