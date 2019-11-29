НБУ и Госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам начинают программу технического сотрудничества

Национальный банк Украины (НБУ) и Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) подписали меморандум о взаимопонимании относительно внедрения программы двусторонней помощи и усиления институциональной способности центральных банков, которая будет реализовываться Женевским институтом международных отношений и развития, сообщил НБУ на сайте.

Согласно сообщению, программа предусматривает техническое сотрудничество сторон до 2022 года, в частности, в формате экспертных консультаций и исследовательских мероприятий.

Среди основных направлений программы - монетарная политика, финансовая стабильность, статистика, инструменты управления кредитами, операционные риски в деятельности центрального банка и развитие финансового рынка.

Подписание меморандума по внедрению программы состоялось 29 ноября в ходе встречи заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в Украине Клода Вильда и директора Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Николь Рудер.