В Украине зарегистрировали 500 благотворительных инициатив на #ЩедрийВівторок

3 декабря в Украине во второй раз пройдет #ЩедрийВівторок - часть глобального благотворительного движения #GivingTuesday. В его рамках в Украине уже зарегистрировано свыше 500 благотворительных инициатив.

Об этом сообщают организаторы проекта.

«Giving Tuesday – это день, когда люди объединяются и демонстрируют, что массовое системное добро имеет большую силу. Мы ожидаем, что в этом году к проекту #ЩедрийВівторок присоединится более 10 тысяч участников. Помощь ближнему входит в жизнь украинцев, становится повседневным явлением, природным инстинктом», - приводят организаторы слова Катерины Загорий, главы правления Zagoriy Foundation, одного из инициаторов участия Украины в #GivingTuesday.

Принять участие в благотворительных инициативах может каждый желающий. При этом помочь можно не только деньгами, но и временем, талантом или распространением информации. Найти интересную инициативу или зарегистрировать собственную можно на «Карте добра» на сайте проекта.

Среди зарегистрированных инициатив – благотворительный мастер-класс фонда «Життя з надлишком», бесплатный тренинг по фандрейзингу от Zagoriy Foundation, благотворительный модный показ с привлечением детей с инвалидностью от винницкой организации «Корпорация добра», а также «Уроки доброты» в школах и университетах по всей Украине. Кроме того, 3 декабря на Майдане Незалежности в Киеве команда «Щедрого Вівторка» будет рассказывать о Дне добрых дел и вдохновлять людей присоединяться к нему.

Также с собственными инициативами выступит крупный бизнес. Например, В сети SOCAR 3 декабря стартует сбор средств на покупку медицинского оборудования для преждевременно рожденных детей. А фармацевтическая компания «Дарница» на сутки запустит сайт, на котором каждый пользователь сможет рассмотреть, как выглядят привычные вещи под микроскопом. За каждый переход на сайт компания будет переводить 1 гривну на нужды детского отделения Национального института рака.

Глобальная инициатива #GivingTuesday существует с 2012 года и объединяет более 150 стран. Украина официально присоединилась к ней в 2018 году и стала 154-й страной-участницей. Всеукраинский день добрых дел стал возможен благодаря инициативной группе, в которую вошли Zagoriy Foundation, Благотворительный фонд «Таблеточки», «Клуб добродіїв», а также Украинский форум благотворителей.