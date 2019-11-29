События

15:44 29.11.2019

ВАКС отправил замначальника Киевской городской таможни ГФС Тупальского под ночной домашний арест

2 мин читать
ВАКС отправил замначальника Киевской городской таможни ГФС Тупальского под ночной домашний арест

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому, подозреваемому в причастности к незаконной схеме по растомаживанию импортированных товаров.

"Тупальскому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре в пятницу.

САП в своем ходатайстве просила избрать Тупальскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 57 млн грн

"Мы будем обжаловать избранную меру пресечения", - добавили в прокуратуре.

Как сообщалось, 26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский в Facebook сообщил, что в его доме проходят обыски.

По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

Спустя некоторое время Андрей Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении.

Теги: #таможня #вакс #гфс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:01 26.11.2019
Руководители ГФС в нескольких областях подозреваются в наживе на импорте авто из США, в трех таможнях прошли обыски - СБУ

Руководители ГФС в нескольких областях подозреваются в наживе на импорте авто из США, в трех таможнях прошли обыски - СБУ

12:26 26.11.2019
НАБУ: задержаны 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, в т.ч. семеро таможенников

НАБУ: задержаны 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, в т.ч. семеро таможенников

11:21 25.11.2019
Счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками – Нефьодов

Счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками – Нефьодов

11:09 22.11.2019
Кабмин назначил Венцковского замглавы ГФС

Кабмин назначил Венцковского замглавы ГФС

20:07 19.11.2019
Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Насирова – САП

Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Насирова – САП

13:35 18.11.2019
ВАКС во вторник рассмотрит дело Насирова по сути

ВАКС во вторник рассмотрит дело Насирова по сути

17:16 14.11.2019
ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца

ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца

17:59 09.11.2019
ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

20:12 05.11.2019
ВАКС рассмотрит в среду по сути дело Труханова о декларировании недостоверной информации

ВАКС рассмотрит в среду по сути дело Труханова о декларировании недостоверной информации

20:08 02.11.2019
Дубневич готовит апелляцию на решение ВАКС

Дубневич готовит апелляцию на решение ВАКС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ отложены на следующую неделю – источник

Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят в пятницу участок разведения сил в Петровском и Богдановке - Завитневич

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэкономики уволило руководителей пяти заводов "Укрспирта"

В Украине зарегистрировали 500 благотворительных инициатив на #ЩедрийВівторок

Боевики минируют территории на Донбассе изъятыми ранее боеприпасами

Нацполиция и СБУ провели обыски в "Укргазвыдобування"

На выходных в Украине снизится количество осадков и температура воздуха

Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ отложены на следующую неделю – источник

Генпрокуратура в десятидневный срок приняла решение об экстрадиции в Узбекистан мошенника

Задержаны два руководителя исправительных колоний, продававших продукты питания

Заключенный в РФ украинец Шумков жалуется на здоровье и оскорбления со стороны сотрудников колонии

За минувшую неделю боевики потеряли 10 человек убитыми и 15 ранеными

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА