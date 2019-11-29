События

15:13 29.11.2019

Нацполиция и СБУ провели обыски в "Укргазвыдобування"

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Нацполиция и СБУ провели обыски в "Укргазвыдобування"

Национальная полиция и Служба безопасности Украины провели обыски в аппарате управления АО "Укргазвыдобування" (УГВ), сообщила пресс-служба компании.

"Утром 29 ноября 2019 года в аппарате управления компании прошел обыск Национальной полицией и Службой безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Причины обыска компания не уточнила, но сообщила об изъятии компьютерной техники, что не было предусмотрено постановлением об обыске.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

Теги: #угв #сбу #укргазвыдобування #нацполиция #обыски
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