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14:05 29.11.2019

На выходных в Украине снизится количество осадков и температура воздуха

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На выходных в Украине снизится количество осадков и температура воздуха

В выходные дни теплый и влажный воздух будет отступать с территории Украины в восточном направлении. Вместо него с Западной Европы переместится более прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 30 ноября, на Левобережье и в Крыму продолжатся дожди, местами значительные. На остальной территории ожидается небольшой дождь, на западе и севере страны переходящий в мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, на востоке и юге возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура в течение суток будет колебаться от 0° до 5° тепла. В Крыму ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киеве в субботу местами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер западный 7-12 м/с, температура в течение суток – 1-3° тепла.

В воскресенье, 1 декабря, существенных осадков в Украине не ожидается, только в Крыму и Приазовье местами возможен мокрый снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 5-10° мороза. Днем воздух немного прогреется - от 3° мороза до 2° тепла. На юге ночью 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве в воскресенье также без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 2° до 4° мороза, днем поднимется до 0°.

Теги: #погода #прогноз
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