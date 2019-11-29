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12:27 29.11.2019

Генпрокуратура в десятидневный срок приняла решение об экстрадиции в Узбекистан мошенника

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Генпрокуратура в десятидневный срок приняла решение об экстрадиции в Узбекистан мошенника

Генеральная прокуратура Украины за максимально короткий срок приняла решение об экстрадиции разыскиваемого преступника.

"По результатам успешного сотрудничества правоохранительных органов Украины, Генеральная прокуратура Украины в максимально короткий срок (10 дней) приняла решение о выдаче (экстрадиции) разыскиваемого лица в Республику Узбекистан", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что злоумышленник находился в международном розыске за мошенничество. Убытки от его деятельности составляют 56 тыс. долларов США, что эквивалентно около 1,5 млн грн.

Теги: #прокуратура #генпрокуратура #узбекистан #мошенник
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