Генпрокуратура в десятидневный срок приняла решение об экстрадиции в Узбекистан мошенника

Генеральная прокуратура Украины за максимально короткий срок приняла решение об экстрадиции разыскиваемого преступника.

"По результатам успешного сотрудничества правоохранительных органов Украины, Генеральная прокуратура Украины в максимально короткий срок (10 дней) приняла решение о выдаче (экстрадиции) разыскиваемого лица в Республику Узбекистан", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что злоумышленник находился в международном розыске за мошенничество. Убытки от его деятельности составляют 56 тыс. долларов США, что эквивалентно около 1,5 млн грн.