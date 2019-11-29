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12:27 29.11.2019

Задержаны два руководителя исправительных колоний, продававших продукты питания

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Задержаны два руководителя исправительных колоний, продававших продукты питания

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтаве задержали двух заместителей руководителей госучреждений Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, расположенных в Харьковской области, во время сбыта продуктов питания, приобретенных для осужденных.

Как сообщается на сайте ГБР, по предварительной информации, чиновники списывали продукты питания для осужденных, закупленные Министерством юстиции, и продавали их оптовыми партиями с территории исправительных колоний Харькова. За два месяца противоправной деятельности задокументировано хищение и продажу продуктов питания должностными лицами на сумму свыше 500 тыс грн.

"При попытке выезда с территории одной из колоний двух микроавтобусов с продуктами, изъято около трех тонн замороженного мяса и рыбы", - говорится в сообщении.

Задержаны два чиновника и посредник, им сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на 3-6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Процессуальное руководство в деле осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Теги: #гбр #колонии #коррупция #задержание #хищение
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