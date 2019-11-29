События

12:17 29.11.2019

Заключенный в РФ украинец Шумков жалуется на здоровье и оскорбления со стороны сотрудников колонии

3 мин читать
Заключенный в РФ украинец Шумков жалуется на здоровье и оскорбления со стороны сотрудников колонии

Заключенный в РФ украинец Александр Шумков получил амбулаторную медицинскую помощь, но продолжает жаловаться на периодические головные боли и мышечные судороги, в связи с чем запланировано проведение его медицинского обследования с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) за его счет, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

На своей странице в соцсети Facebook она сообщила, что получила ответ на свое обращение от руководителя "Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Тверской области" в отношении Шумкова, согласно которому 27 августа украинца осмотрел врач-терапевт и по его назначению заключенный якобы получил своевременное лечение в полном объеме. Аналогичный ответ дан и о лечении Шумкова после окончания им голодовки. Кроме того, согласно ответу, украинец якобы не подвергался жестокому обращению, а физического и морально-психологического давления не него со стороны сотрудников колонии не было.

"В то же время… Шумков продолжает жаловаться на периодические головные боли и мышечные судороги. На днях состоялась встреча Александра Шумкова и консула посольства Украины в РФ, где присутствовал руководитель медицинской службы "УФСИН России по Тверской области". Он пояснил, что эти боли возникают в результате вегето-сосудистой дистонии, что является следствием эмоционального и нервного перенапряжения и длительного пребывания в стрессовой ситуации. При этом показаний о проведении специализированных обследований сосудов головного мозга пока нет. По согласованию Александра было договорено с руководством пенитенциарного учреждения о возможности проведения соответствующего медицинского обследования сосудов головного мозга с использованием МРТ за свой счет", - написала омбудсмен.

Кроме того, по ее словам, в ходе дальнейшего разговора Шумков сообщил, что "снова произошло два инцидента оскорбительного и унизительного отношения со стороны сотрудников колонии за его национальную принадлежность".

"Для дальнейшей защиты прав гражданина Украины буду делать соответствующие обращения к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Призываю Комиссара Совета Европы Дуню Миятович, а также Посольство Украины в РФ действовать скоординировано, чтобы вовремя осуществлять необходимое реагирование на нарушение прав и свобод Александра Шумкова", - написала Денисова.

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша. Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.

7 ноября Денисова сообщила, что Шумкову не оказывают необходимую медицинскую помощь/ Согласно её информации, после завершения голодовки Шумков в связи с ухудшением состояния здоровья был переведен в областную больницу Федеральной службы исполнения наказаний. Также Денисова отметила, что медики дают таблетки и делают инъекции, не объясняя их действие на организм Шумкова. При этом шприцы для инъекций вопреки инструкциям наполняются в другом помещении, что повышает риск получить инфекционное заболевание.

Теги: #рф #заключенные #денисова #шумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 29.11.2019
Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

12:39 29.11.2019
Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ отложены на следующую неделю – источник

Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ отложены на следующую неделю – источник

22:48 28.11.2019
Суд Ростова на Дону рассмотрел апелляционную жалобу о продлении меры пресечения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Суд Ростова на Дону рассмотрел апелляционную жалобу о продлении меры пресечения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

14:49 28.11.2019
"Евросолидарность" просит СБУ расследовать заявление Оржеля о прямых поставках газа из РФ

"Евросолидарность" просит СБУ расследовать заявление Оржеля о прямых поставках газа из РФ

13:17 28.11.2019
Пограничники не пропустили в Украину российского актера из-за посещения оккупированного Крыма

Пограничники не пропустили в Украину российского актера из-за посещения оккупированного Крыма

14:56 27.11.2019
Члены семей украинцев, незаконно удерживаемых в ОРДЛО и РФ, смогут получать денежную помощь ежегодно – Министерство по делам ветеранов

Члены семей украинцев, незаконно удерживаемых в ОРДЛО и РФ, смогут получать денежную помощь ежегодно – Министерство по делам ветеранов

12:43 27.11.2019
РФ на саммите "нормандской четверки" призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом – Лавров

РФ на саммите "нормандской четверки" призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом – Лавров

11:01 27.11.2019
В РФ следствие по делу украинских моряков продлено на два месяца – адвокат

В РФ следствие по делу украинских моряков продлено на два месяца – адвокат

19:16 26.11.2019
"Евросолидарность" протестует против намерений возобновить прямые поставки газа из РФ

"Евросолидарность" протестует против намерений возобновить прямые поставки газа из РФ

17:31 26.11.2019
РФ должна делать шаги навстречу в выполнении минских соглашений - посол ЕС в Украине

РФ должна делать шаги навстречу в выполнении минских соглашений - посол ЕС в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ отложены на следующую неделю – источник

Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят в пятницу участок разведения сил в Петровском и Богдановке - Завитневич

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура в десятидневный срок приняла решение об экстрадиции в Узбекистан мошенника

Задержаны два руководителя исправительных колоний, продававших продукты питания

За минувшую неделю боевики потеряли 10 человек убитыми и 15 ранеными

Мининфраструктуры намерено разделить в КПП "Краковец" грузовое и пассажирское движение

Коррупция, деятельность правоохранителей и судебной системы остаются основным фактором риска финсектора – опрос НБУ

В Киеве представили результаты анализа эффективности государственной поддержки кинематографии

Гонконгский авиаперевозчик задержит зарплату сотрудникам из-за протестов в городе

В Словакии погибли украинская альпинистка и инструктор

Предприятие из Киева содействовало "Крымскому содовому заводу" в незаконной добыче полезных ископаемых

Lufthansa предложила профсоюзу бортпроводников начать переговоры о зарплате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА