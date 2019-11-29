События

12:08 29.11.2019

За минувшую неделю боевики потеряли 10 человек убитыми и 15 ранеными

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За минувшую неделю боевики потеряли 10 человек убитыми и 15 ранеными

За период с 22 по 28 ноября 2019 года потери незаконных вооруженных формирований в зоне проведения операции Объединенных сил составили 25 человек.

Согласно данным разведки, 10 боевиков были ликвидированы, ещё 15 человек составили санитарные потери, сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В штабе напомнили, что украинские войска открывают огонь по боевикам в случае угрозы жизни здоровью украинских военнослужащих, при попытках захвата территорий или проникновения диверсионно-разведывательных групп террористов.

Теги: #оос #боевики #сводка #ордло
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