За минувшую неделю боевики потеряли 10 человек убитыми и 15 ранеными

За период с 22 по 28 ноября 2019 года потери незаконных вооруженных формирований в зоне проведения операции Объединенных сил составили 25 человек.

Согласно данным разведки, 10 боевиков были ликвидированы, ещё 15 человек составили санитарные потери, сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В штабе напомнили, что украинские войска открывают огонь по боевикам в случае угрозы жизни здоровью украинских военнослужащих, при попытках захвата территорий или проникновения диверсионно-разведывательных групп террористов.