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10:51 29.11.2019

Гонконгский авиаперевозчик задержит зарплату сотрудникам из-за протестов в городе

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Гонконгский авиаперевозчик задержит зарплату сотрудникам из-за протестов в городе

Лоукостер Hong Kong Airlines объявил, что в ноябре будет задержана заработная плата почти половине сотрудников из-за продолжающихся в Гонконге протестов, пишет в пятницу South China Morning Post.

"На деятельность Hong Kong Airlines серьезно влияют социальные волнения в Гонконге и затяжной низкий спрос на поездки", - говорится в заявлении перевозчика.

Ситуация усугубляется тем, что ноябрь в принципе считается непопулярным для путешествий месяцем, подчеркивают в авиакомпании.

Hong Kong Airlines - третья по величине в Гонконге - также сообщила, что зарплаты всем сотрудникам, за исключением членов экипажей и иностранных сотрудников, будут выплачены только 6 декабря.

Авиакомпания пошла на такой шаг после того, как Гонконгское бюро транспорта и жилья призвало перевозчика предпринять какие-то шаги для улучшения своего финансового положения, которое еще никогда не было столь удручающим.

Индустрия туризма в Гонконге серьезно пострадала от протестов, которые продолжаются в регионе с июня. Сообщается, что за период с августа по октябрь число туристов, прибывших в Гонконг, снизилось на 2,3 млн по сравнению с прошлогодним показателем.

Причиной протестов послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент. После этого протестующие начали строить укрепления в некоторых университетах, используя их в качестве базы для противостояния полиции.

Теги: #гонконг #авиалинии #китай #протесты
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