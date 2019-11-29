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11:43 29.11.2019

Коррупция, деятельность правоохранителей и судебной системы остаются основным фактором риска финсектора – опрос НБУ

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Коррупция, деятельность правоохранителей и судебной системы остаются основным фактором риска финсектора – опрос НБУ

Коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы остаются основным фактором риска для финансового сектора, свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в ноябре 2019 года.

Согласно полученным в ходе опроса данным, опубликованным на сайте центробанка, другими существенными факторами риска являются состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями, политическая и социальная ситуация в стране, состояние защиты прав кредиторов и инвесторов, а также мошенничество и кибернетические угрозы.

Оценивая состояние финансового сектора, большинство респондентов отметили, что на протяжении последних шести месяцев изменений они не заметили, а 46% указали на улучшение положения дел.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в мае-2019, значительно возросла оценка рисков, связанных с мошенничеством и кибернетическими угрозами – если ранее 54% считали этот риск высоким или очень высоким, то в настоящее время - 70%.

Оценки устойчивости финансового сектора к негативным шокам улучились:62% опрошенных назвали ее средней (в мае- 54%), а 19% считают ее высокой (в мае- 7%). 19% опрошенных считают высоким уровень риска в сфере доступа к фондированию (в мае- 50%), 42% - средним (в мае- 36%). Уровень риска конкуренции на рынке финансовых услуг как очень высокий оценивают 4% респондентов (в мае - 7%), высокий – 27% (в мае- 11%), средний – 46% (в мае- 50%). Угрозы изменения стоимости активов и ухудшения качества залогов как высокие оценил 31% опрошенных (в мае-32%), средние – 62% (в мае- 50%).

Опрос проводился с 11 по 22 ноября 2019 года. Участие в нем приняли руководители 18 банков, 6 страховых и две инвестиционные компании.

Теги: #риск #опрос #нбу #коррупция #финсектор
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