В Словакии погибли украинская альпинистка и инструктор

Два человека погибли на сборах Федерации альпинизма и скалолазания г.Киева (ФАиС Киева) в Словакии в четверг, 28 ноября, сообщается на сайте Федерации.

"Сегодня, во время сборов ФАиС Киева в словацких Татрах произошла большая трагедия. На спуске с маршрута в результате несчастного случая погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылёва", - говорится в сообщении от 28 ноября.

Факт подтвердили словацкие спасатели, обстоятельства выясняются.