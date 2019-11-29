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10:12 29.11.2019

В Словакии погибли украинская альпинистка и инструктор

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В Словакии погибли украинская альпинистка и инструктор

Два человека погибли на сборах Федерации альпинизма и скалолазания г.Киева (ФАиС Киева) в Словакии в четверг, 28 ноября, сообщается на сайте Федерации.

"Сегодня, во время сборов ФАиС Киева в словацких Татрах произошла большая трагедия. На спуске с маршрута в результате несчастного случая погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылёва", - говорится в сообщении от 28 ноября.

Факт подтвердили словацкие спасатели, обстоятельства выясняются.

Теги: #словакия #альпинисты #смерть
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Интерфакс-Украина
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