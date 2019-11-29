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09:32 29.11.2019

Предприятие из Киева содействовало "Крымскому содовому заводу" в незаконной добыче полезных ископаемых

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Предприятие из Киева содействовало "Крымскому содовому заводу" в незаконной добыче полезных ископаемых

Прокуратура Автономной республики Крым совместно с органами правопорядка автономии прекратила схему незаконной добычи полезных ископаемых, которую организовало киевское предприятие.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, следствие установило, что предприятие, находящееся в Киеве, содействовало "Крымскому содовому заводу" в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения. Содействие заключалось в обеспечении работы гидротехнического сооружения, которое находится возле административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым. В сооружении работали 6 промышленных насосов, которые перекачивали "кондиционную рапу" из центральной и западной части озера Сиваш для содового завода.

В результате завод незаконно, без получения соответствующих разрешений от Государственной службы геологии и недр Украины, добывал рапу, которая использовалась для изготовления продукции.

Правоохранители провели ряд обысков в киевском офисе предприятия и на гидротехническом сооружении. В результате было обнаружено и изъято большое количество документов, подтверждающих незаконную деятельность предприятия. Следствие продолжается, решается вопрос о предъявлении подозрений.

По информации интернет-издания "Украинская правда", речь идет о киевском ООО "Геомониторинг", которое перегоняло рапу на "Крымский содовый завод".

Теги: #крым #киев #прокуратура #добыча
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