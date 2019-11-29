В Херсонской области правоохранители прекратили действия оккупационных властей Крыма

Правоохранители прекратили незаконное использование оккупационными властями Крыма насосной станции, расположенной на территории Херсонской области, что нанесло ущерб государству в размере 30 млн грн, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Станция обеспечивала сырьем завод, расположенный на временно оккупированной территории Крыма. Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют по факту уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (Экоцид), ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.