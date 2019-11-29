События

08:12 29.11.2019

Бывший премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года

1 мин читать

Скончался бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ, сообщает в пятницу телеканал NHK.

Отмечается, что на момент смерти Накасонэ был 101 год.

По данным на 2019 год, он стал самым старым из живущих ранее действующих руководителей глав государств и правительств мира, а также вторым по продолжительности жизни главой правительства в истории Японии.

Накасонэ занимал пост премьера с 27 ноября 1982 года по 6 ноября 1987 года и был известен своими тесными отношениями с бывшим президентом США Рональдом Рейганом в 1980-х годах.

Теги: #япония #смерть #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:38 26.11.2019
Гончарук поручил главам обладминистраций провести аудит хранения вакцин и анонсировал информкампанию о пользе вакцинации

Гончарук поручил главам обладминистраций провести аудит хранения вакцин и анонсировал информкампанию о пользе вакцинации

18:32 24.11.2019
Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

14:27 24.11.2019
Украинский моряк погиб в шторм в Кельтском море

Украинский моряк погиб в шторм в Кельтском море

19:08 22.11.2019
Зеленский поздравил Трюдо с победой Либеральной партии на выборах в Канаде

Зеленский поздравил Трюдо с победой Либеральной партии на выборах в Канаде

15:12 20.11.2019
В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета

В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета

09:35 20.11.2019
В Германии во время лекции зарезали сына бывшего президента Вайцзеккера

В Германии во время лекции зарезали сына бывшего президента Вайцзеккера

12:49 19.11.2019
Полиция выясняет обстоятельства гибели семьи в Запорожье

Полиция выясняет обстоятельства гибели семьи в Запорожье

09:34 19.11.2019
В Харькове умер раненный 12 ноября на Донбассе полковник Коростелев

В Харькове умер раненный 12 ноября на Донбассе полковник Коростелев

09:29 19.11.2019
Во Львовской области во время пожара в воинской части погиб офицер

Во Львовской области во время пожара в воинской части погиб офицер

10:13 18.11.2019
Операторы сервисов Yahoo и Line в Японии договорились о слиянии

Операторы сервисов Yahoo и Line в Японии договорились о слиянии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят в пятницу участок разведения сил в Петровском и Богдановке - Завитневич

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсонской области правоохранители прекратили действия оккупационных властей Крыма

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Гончарук: В Украине за следующие 3-5 лет появятся "качественные дороги"

Апелляционный суд оставил под стражей полицейского, устроившего стрельбу в харьковском метро

Новосад: Первые зарегистрировавшиеся 705 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию

Посольство Украины в Польше возмутились переименованием улицы в Перемышле

За сутки в ходе протестов в Ираке погибли 40 человек

Верховный суд дал 15 дней на устранение недостатков защите Дронова, осужденного за смертельное ДТП в центре Харькова

Суд Ростова на Дону рассмотрел апелляционную жалобу о продлении меры пресечения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА