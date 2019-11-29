Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно… Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили 4 обстрелы неподалеку Новолуганского и Шумов - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Троицкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Березовой - из стрелкового оружия, у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, в районе Марьинки - из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Водяного, что на Приазовье – из станковых противотанковых гранатометов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - подытожили в штабе.