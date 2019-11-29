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06:11 29.11.2019

Апелляционный суд оставил под стражей полицейского, устроившего стрельбу в харьковском метро

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Харьковской апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения капралу полиции Андрею Кобцеву, устроившему стрельбу из табельного оружия на станции метро "Научная"

"Коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитника подозреваемого, поданной на постановление следственного судьи Московского районного суда города Харькова об избрании меры пресечения и оставила работника полиции под стражей", - сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Как сообщалось, в ночь на 12 ноября полицейский якобы, заметил посторонних на закрытой станции метро и вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР. Прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону коллег.

Во время личного досмотра вещей, у полицейского изъяли вещество, похожее на психотропное средство.

Действия полицейского квалифицированы по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

14 ноября Московский райсуд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 января.

Теги: #полицейский #украина #суд #харьков
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