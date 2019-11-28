Суд Ростова на Дону рассмотрел апелляционную жалобу о продлении меры пресечения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

На судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир" (второй Симферопольской группы) в Кировском районном суде Российской Федерации в Ростове-на-Дону рассмотрели апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения фигурантам дела, сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

"Сегодня, 28 ноября 2019 года, состоялось судебное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир" (вторая Симферопольская группа) в отношении Меджита Абдурахманова, Владлена Абдулкадырова, Ремзи Бекирова, Энвера Аметова, в рамках которого была рассмотрена апелляционная жалоба на постановление о продлении меры пресечения. На заседании Владлен Абдулкадыров выступил с обращением", - говорится в сообщении на официальной странице "Крымской солидарности" в четверг вечером.

Абдулкадыров заявил о преследовании несогласных с репрессиями против крымских мусульман. По его словам, он с адвокатом подавал жалобу с целью "показать миру и гражданам РФ какая несправедливая "судебная власть" в этой стране".

"Международное сообщество говорит и требует немедленного нашего освобождения, но российская власть уже в который раз не хочет останавливать свою несправедливость по отношению к людям, исповедующим Ислам и к тем, кто не согласен с беззаконием властьимущих", - сказано в сообщении.

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" уже более 8-ми месяцев удерживают в разных СИЗО.

"Мы живем на территории Крыма около 30-ти лет, и за это время не было ни одного случая конфликта между мусульманами и представителями других религий, не говоря уже о терроризме. И вдруг, начиная с 2014 года, все перевернулось с ног на голову и люди, жившие по соседству, стали "террористами". Это может произойти только в РФ", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что "после 2014 года планируется построить на территории Крыма ещё два новых СИЗО на 1 тыс. и на 500 человек".

Как сообщалось, 27 марта российские силовики в г.Симферополь (оккупированный полуостров Крым) проводили обыски в домах крымских татар, в том числе у Ремзи Бекирова и Османа Арифмеметова. ФСБ сообщала о задержании 20 человек.

Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым открыло уголовное производство по фактам незаконных обысков у крымских татар в Симферополе (оккупированный Крым), процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура АРК.