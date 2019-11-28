Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан - СМИ

Президент США Дональд Трамп в четверг неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.

В свою очередь американская газета The Washington Post отмечает, что речь идет о первом визите Трампа в Афганистан.

Сообщается, что Трамп отпраздновал День Благодарения вместе с военнослужащими на авиабазе "Баграм", расположенной севернее Кабула.

Кроме этого, Трамп провел двустороннюю встречу с афганским президентом Ашрафом Гани, во время которой обсуждал установление в Афганистане режима прекращения огня с участием движения "Талибан".

В августе телеканал NBС сообщал, что Трамп ранее озвучивал своим советникам намерение вывести американские войска из Афганистана до президентских выборов 2020 года.