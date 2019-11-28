На пункте пропуска "Гоптовка" раскрыли крупный канал контрабанды

На пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области был раскрыт канал перемещения в Россию товаров без надлежащего таможенного оформления, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители установили исполнителей и пособников преступления, изъяли и направили на экспертную оценку швейную продукцию, обувь, автозапчасти, косметику и другие товары, подготовленные для незаконной отправки в Россию.

"В служебных помещениях таможни изъято более 137 тыс. грн, 87 тыс. российских рублей, 760 долларов США, 60 евро, а также служебную документацию и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного производства", - указывается в сообщении.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).