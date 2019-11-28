События

20:34 28.11.2019

На пункте пропуска "Гоптовка" раскрыли крупный канал контрабанды

1 мин читать
На пункте пропуска "Гоптовка" раскрыли крупный канал контрабанды

На пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области был раскрыт канал перемещения в Россию товаров без надлежащего таможенного оформления, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители установили исполнителей и пособников преступления, изъяли и направили на экспертную оценку швейную продукцию, обувь, автозапчасти, косметику и другие товары, подготовленные для незаконной отправки в Россию.

"В служебных помещениях таможни изъято более 137 тыс. грн, 87 тыс. российских рублей, 760 долларов США, 60 евро, а также служебную документацию и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного производства", - указывается в сообщении.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Теги: #гпсу #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:15 26.11.2019
Гражданин Украины получил в РФ 1,5 года колонии за попытку контрабанды запчастей для военных самолетов

Гражданин Украины получил в РФ 1,5 года колонии за попытку контрабанды запчастей для военных самолетов

18:26 22.11.2019
CБУ в Ивано-Франковской области предотвратила вывоз за границу товаров военного назначения

CБУ в Ивано-Франковской области предотвратила вывоз за границу товаров военного назначения

15:42 22.11.2019
Двое жителей Кривого Рога дроном отправляли каннабис в РФ - СБУ

Двое жителей Кривого Рога дроном отправляли каннабис в РФ - СБУ

13:12 07.11.2019
ГБР раскрыло схему контрабанды товаров двойного назначения в Россию

ГБР раскрыло схему контрабанды товаров двойного назначения в Россию

10:07 02.11.2019
Пограничники задержали в Одессе гражданина РФ с составляющими к оружию

Пограничники задержали в Одессе гражданина РФ с составляющими к оружию

16:00 30.10.2019
Весы на таможне являются более эффективным и дешевым способом борьбы с контрабандой по сравнению со сканерами - Нефьодов

Весы на таможне являются более эффективным и дешевым способом борьбы с контрабандой по сравнению со сканерами - Нефьодов

15:45 29.10.2019
Пограничники задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину комплектующие к вертолету

Пограничники задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину комплектующие к вертолету

05:26 25.10.2019
Гражданин Азербайджана пытался тайком вывезти в РФ раритетные фотоаппараты

Гражданин Азербайджана пытался тайком вывезти в РФ раритетные фотоаппараты

17:58 24.10.2019
ГБР разоблачило схему контрабанды редких монет при участии госинспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт"

ГБР разоблачило схему контрабанды редких монет при участии госинспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт"

17:06 23.10.2019
Вопрос внесения изменений в статью УК о контрабанде дискутируется

Вопрос внесения изменений в статью УК о контрабанде дискутируется

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят в пятницу участок разведения сил в Петровском и Богдановке - Завитневич

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине завершились летные испытания крылатой ракеты Р-360 для комплекса "Нептун"

Зурабишвили отложила визит в Киев по просьбе украинской стороны, сообщают в Тбилиси

Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят в пятницу участок разведения сил в Петровском и Богдановке - Завитневич

Евросовет окончательно утвердил состав новой Еврокомиссии

В Украине растет спрос на нишевые культурные мероприятия

Мининфраструктуры сменит сотрудников территориальных органов "Укртрансбезопасности"

В Киеве задержали африканца, пообещавшего двум аграриям за $100 тыс. изготовить $200 тыс. фальшивых

В пятницу по всей Украине ожидаются дожди

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Отбывший срок наказания осужденный смог покинуть Бориспольскую колонию только после вмешательства прокуратуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА