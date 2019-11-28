Мининфраструктуры сменит сотрудников территориальных органов "Укртрансбезопасности"

Министерство инфраструктуры Украины планирует заменить сотрудников территориальных органов "Укртрансбезопасности", сообщается на сайте министерства в четверг.

"…у нас был назначен новый глава "Укртрансбезопасности", и я ему ставлю задачу предложить на следующий Кабмин перезагрузку всех территориальных органов "Укртрансбезопасности", объявить открытые прозрачные конкурсы, набрать новых профессиональных людей, а мы на уровне правительства будем обеспечивать необходимое финансирование для того, чтобы этот орган работал, а граждане чувствовали европейское качество дорог", - цитируются в сообщении слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Криклий также отметил важность развития инфраструктуры Львовской области, как пограничной с Европой.

"Мы проговорили с господином Мальским (председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский - ИФ), что мы хотим и дальше работать в "турбо-режиме", как это происходило в последнее время, хотим существенно ускорять интенсивность создания инфраструктурных проектов. Я уверен, что в единой команде нам значительно быстрее будет работать", - подчеркнул Криклий.

По его словам, финансирование региона на следующий год планируется на уровне 2,3 млрд грн на дороги государственного и местного значения. Подписано соглашение на финансирование за счет ЕИБ строительства северной львовской объездной дороги.

"Но и на этом мы не планируем останавливаться, в декабре проведем с руководителями городов большое совещание с участием ЕБРР, чтобы проговорить, как они смогут лучше, быстрее, эффективнее строить коммунальные дороги", - заверил министр инфраструктуры.

Как сообщалось, Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую обл. планируют за три года объединить "Малым карпатским дорожным кольцом" стоимостью 1 млрд грн.