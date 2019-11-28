В Киеве задержали африканца, пообещавшего двум аграриям за $100 тыс. изготовить $200 тыс. фальшивых

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался обмануть представителей аграрного бизнеса, заказавших у него изготовление партии поддельных долларовых купюр.

"27-летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как "мошенничество с черным долларом". Через интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии "производства". Для этого клиенты должны перечислить иностранцу собственные средства", - сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела $100 тыс. аграриев. "Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму", - говорится в сообщении.

Иностранец задержан в одной из столичных гостиниц во время получения денег.

Решается вопрос об уведомлении его о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины ведутся следственные действия.