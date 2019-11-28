События

18:35 28.11.2019

В Киеве задержали африканца, пообещавшего двум аграриям за $100 тыс. изготовить $200 тыс. фальшивых

1 мин читать
В Киеве задержали африканца, пообещавшего двум аграриям за $100 тыс. изготовить $200 тыс. фальшивых

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался обмануть представителей аграрного бизнеса, заказавших у него изготовление партии поддельных долларовых купюр.

"27-летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как "мошенничество с черным долларом". Через интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии "производства". Для этого клиенты должны перечислить иностранцу собственные средства", - сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела $100 тыс. аграриев. "Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму", - говорится в сообщении.

Иностранец задержан в одной из столичных гостиниц во время получения денег.

Решается вопрос об уведомлении его о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины ведутся следственные действия.

Теги: #сбу #иностранцы #фальсификация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:49 28.11.2019
"Евросолидарность" просит СБУ расследовать заявление Оржеля о прямых поставках газа из РФ

"Евросолидарность" просит СБУ расследовать заявление Оржеля о прямых поставках газа из РФ

21:03 27.11.2019
СБУ в Черновицкой области предупредила незаконный экспорт лесоматериалов в страну Ближнего Востока

СБУ в Черновицкой области предупредила незаконный экспорт лесоматериалов в страну Ближнего Востока

10:19 27.11.2019
Сотрудники департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ уличены во взяточничестве - ГБР

Сотрудники департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ уличены во взяточничестве - ГБР

20:41 26.11.2019
Заместителю мэра Славянска сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Заместителю мэра Славянска сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

20:01 26.11.2019
Руководители ГФС в нескольких областях подозреваются в наживе на импорте авто из США, в трех таможнях прошли обыски - СБУ

Руководители ГФС в нескольких областях подозреваются в наживе на импорте авто из США, в трех таможнях прошли обыски - СБУ

19:22 26.11.2019
Главу антикоррупционного комитета Общественного совета КГГА задержали при получении взятки

Главу антикоррупционного комитета Общественного совета КГГА задержали при получении взятки

15:20 26.11.2019
Российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса ВСУ

Российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса ВСУ

13:55 26.11.2019
СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра Славянска за организацию незаконного референдума в 2014 году

СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра Славянска за организацию незаконного референдума в 2014 году

09:26 26.11.2019
Взаимодействие СБУ и бизнеса, а также готовящуюся реформу спецслужбы обсудили Баканов и представители бизнес-сообщества

Взаимодействие СБУ и бизнеса, а также готовящуюся реформу спецслужбы обсудили Баканов и представители бизнес-сообщества

21:25 25.11.2019
Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств

Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

Зеленский поздравил Патона со 101-летием

ПОСЛЕДНЕЕ

Евросовет окончательно утвердил состав новой Еврокомиссии

В Украине растет спрос на нишевые культурные мероприятия

Мининфраструктуры сменит сотрудников территориальных органов "Укртрансбезопасности"

В пятницу по всей Украине ожидаются дожди

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Отбывший срок наказания осужденный смог покинуть Бориспольскую колонию только после вмешательства прокуратуры

Из-за тумана в Харьковском аэропорту задерживают и отменяют рейсы

Начал работать Украинский институт развития образования

Украине стоит провести традиционную перепись вместо электронной

Апелляционный суд отказал в аресте Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА