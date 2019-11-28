Отбывший срок наказания осужденный смог покинуть Бориспольскую колонию только после вмешательства прокуратуры

Отбывавший в Бориспольской исправительной колонии (ИК) №119 (Киевская область) осужденный не был отпущен после того, как отбыл срок наказания, назначено служебное расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Во время личного приема в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№119)" к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения. В частности он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года, однако он продолжал безосновательно содержаться в учреждении исполнения наказаний", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В ходе проверки доводов осужденного было установлено, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и ответственным за исчисление срока наказания сотрудникам колонии, однако освободили человека из исправительного учреждения только после вмешательства прокуратуры.

В связи с выявленным фактом 27 ноября текущего года назначено служебное расследование с целью установления виновных и привлечения их к ответственности.