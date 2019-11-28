Из-за тумана в Харьковском аэропорту задерживают и отменяют рейсы

Международный аэропорт "Харьков" в четверг отменяет рейсы из-за сложных метеорологических условий: в течение дня в городе густой туман.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, отменены рейсы Харьков-Дортмунд W6 6941 и Дортмунд-Харьков W6 6942, которые выполняет авиакомпания Wizz Air, а также Харьков-Варшава LO 761 и Варшава-Харьков LO 762 авиакомпании Lot.

Кроме того, задержаны рейсы Харьков-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines), Харьков-Киев PS 026 (МАУ), Харьков-Львов PQ 163 (SkyUp Airlines), Киев-Харьков PS 025 (МАУ), Прага-Харьков PQ 894 (SkyUp Airlines) и Львов-Харьков PQ 164 (SkyUp Airlines).