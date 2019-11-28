Украине стоит провести традиционную перепись вместо электронной

Украине не стоит отказываться от традиционной переписи в пользу электронной, полагает председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Технологически электронную перепись можно провести. Но не уверен, что таким путем можно получить всю необходимую нам информацию. Перепись – это не только и не столько о переписи людей, но и об идентификации, этническом составе, составе семьи, формате доходов. Да, технологично можно менять формат многих процессов, но не уверен, что есть смысл сейчас отказываться от традиционной переписи", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Бураковский также указал на то, что существующие в реестрах данные разрознены, могут возникнуть сложности и несоответствия между разными базами данных.

"Возникает вопрос: насколько это законно – взять базы данных, скажем, мобильных операторов. Второе – насколько эти базы данных совместимы. У нас много открытых данных, но эти данные разного качества", – указал он.

В то же время, добавил Бураковский, технологичные инновации могут быть использованы в дополнение к традиционным методам переписи для перекрестной проверки.

Похожего мнения придерживаются в Центре экономической стратегии (CES), где полагают, что информация по итогам электронной переписи будет менее точной по сравнению с традиционной.

"Электронная модель не будет выгодной экономией, поскольку в этой ситуации нам нужно сделать инвестицию в будущее и собирать необходимую информацию. Но только когда у нас будут точные данные, мы сможем проводить правильную государственную политику. Новый формат переписи позволит собрать только ограниченное количество информации. Мы не сможем узнать об условиях жизни людей, миграционных процессах и пр.", – отметил CES в Facebook в четверг.

Как сообщалось, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал электронную перепись в 2019 году вместо традиционной в 2020-м. Данные будут собраны на основе различных реестров, в частности, баз данных мобильных операторов. По словам Дубилета, госбюджет-2020 предусматривает 1,4 млрд грн на перепись, тогда как ранее анонсировались 3,4 млрд грн.

В то же время Госстат заявил о пробной переписи населения в декабре этого года как этапа подготовки к традиционной в следующем году.