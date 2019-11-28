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16:09 28.11.2019

Апелляционный суд отказал в аресте Ляшко

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Апелляционный суд отказал в аресте Ляшко

Апелляционный суд Киевской области оставил в силе меру пресечения для бывшего народного депутата, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - личное поручительство.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киевской области, апелляционной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

"Решение суда первой инстанции остаётся без изменений, соответственно в удовлетворении апелляционной жалобы прокуратуры отказано", - сказали в пресс-службе, отметив, что прокуратура просила об аресте Ляшко.

Как сообщалось, вечером 6 ноября в зале иностранных делегаций международного аэропорта "Борисполь" произошел инцидент между Ляшко и народным депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом. Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию. О произошедшей драке в правоохранительные органы сообщили работники аэропорта.

18 ноября Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом, а также принес заявление с требованием об открытии уголовного производства против Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью". Прокуратура уведомила Ляшко о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), предусматривающей безальтернативный арест.

19 ноября Бориспольский суд (Киевская обл.) отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания для Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина").

25 ноября прокуратура Киевской области сообщила, что обжалует решение суда, которым Ляшко избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Теги: #ляшко #суд
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