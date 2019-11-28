События

15:51 28.11.2019

Более 11млн украинок подвергались насилию с тех пор, как им исполнилось 15 лет

2 мин читать
Более 11млн украинок подвергались насилию с тех пор, как им исполнилось 15 лет

67% украинок в возрасте от 15 лет подвергались какому-либо виду насилия и только 17% из них обращались за помощью, свидетельствуют результаты исследования ОБСЕ по вопросам благополучия и безопасности женщин в Украине, проведенного Организацией в 2018г.

Как сообщает в четверг пресс-служба ОБСЕ, в рамках исследования в Украине было опрошено 2048 женщин в возрасте от 18 лет. Результаты свидетельствуют о том, что 67% женщин в Украине в возрасте от 15 лет подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию.

"11,25 миллиона (приблизительные данные) женщин пережили какую-то из форм сексуального домогательства, преследования, насилия, совершенного интимным партнером или другим лицом (включая психологическое, физическое или сексуальное насилие), начиная с того времени, как им исполнилось 15 лет", - приводят в ОБСЕ приблизительный пересчет, основываясь на полученных в ходе исследования результатах.

Каждая третья из десяти (28%) опрошенных женщин подверглись физическому и сексуальному насилию со стороны партнера. Женщины, чьи партнеры воевали во время конфликта, чаще становились жертвами насилия с их стороны.

"3,65 миллиона (приблизительные данные) женщин пережили физическое и/или сексуальное насилие, совершенное интимным партнером … 3,58 миллиона (приблизительные данные) женщин пережили физическое и/или сексуальное насилие, совершенное иным, чем партнер, лицом", - говорится в данных по результатам исследования.

Более трети украинок (35%) в возрасте от 18 до 74 лет считает, что их друзья согласились бы с тем, что "хорошая жена слушается мужа, даже если не согласна с ним".

Почти пятая часть женщин (19%) в возрасте от 18 до 74 лет считает, что их друзья согласились бы с тем, что "жена должна заниматься сексом со своим мужем, даже если ей не хочется этого".

Более четверти женщин (26%) в возрасте от 18 до 74 лет соглашается, что домашнее насилие - это личное дело и должно решаться в рамках семьи.

Почти две трети женщин (64%) в возрасте от 18 до 74 лет считают, что в целом насилие над женщинами со стороны партнеров, знакомых или незнакомых очень или достаточно распространено.

При этом только 17% женщин обратились за помощью в полицию или социальные службы.

В репрезентативную выборку количественного исследования попали женщины в возрасте от 18 до 74 лет, проживающие в Украине. Всего в апреле-сентябре 2018г было проведено 2048 собеседований. Все они предусматривали общение с респонденткой лицом к лицу. Полученные данные были взвешены в соответствии с известными характеристиками населения Украины.

Теги: #насилие #обсе #украинка #девушки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:46 27.11.2019
Контактная группа в Минске создала необходимые условия для саммита в нормандском формате - спецпредставитель ОБСЕ

Контактная группа в Минске создала необходимые условия для саммита в нормандском формате - спецпредставитель ОБСЕ

13:24 13.11.2019
Отмена видеоконференции гуманитарной подгруппы ТКГ показывает, что Украина не может рассчитывать даже на поддержку представителя ОБСЕ - Лутковская

Отмена видеоконференции гуманитарной подгруппы ТКГ показывает, что Украина не может рассчитывать даже на поддержку представителя ОБСЕ - Лутковская

20:32 09.11.2019
В СММ ОБСЕ приветствовали начало разведения у Петровского

В СММ ОБСЕ приветствовали начало разведения у Петровского

21:44 08.11.2019
СММ ОБСЕ 7 ноября зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области и меньше - в Луганской по сравнению с предыдущими сутками

СММ ОБСЕ 7 ноября зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области и меньше - в Луганской по сравнению с предыдущими сутками

18:16 08.11.2019
Глава СММ ОБСЕ на встрече с Зеленским засвидетельствовал возобновление процесса разведения сил в Богдановке и Петровском, которое должно начаться 9 ноября

Глава СММ ОБСЕ на встрече с Зеленским засвидетельствовал возобновление процесса разведения сил в Богдановке и Петровском, которое должно начаться 9 ноября

18:10 08.11.2019
Разведение сил и средств у Золотого состоялось в оговоренные сроки и безопасно – Зеленский на встрече с главой СММ ОБСЕ

Разведение сил и средств у Золотого состоялось в оговоренные сроки и безопасно – Зеленский на встрече с главой СММ ОБСЕ

17:29 08.11.2019
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен обысками у владельца "Прямого"

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен обысками у владельца "Прямого"

20:14 05.11.2019
МИД надеется на приглашение на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Москве представителей демократических стран

МИД надеется на приглашение на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Москве представителей демократических стран

15:17 04.11.2019
Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при условии отсутствия обстрелов

Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при условии отсутствия обстрелов

14:16 04.11.2019
Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ - пресс-центр ООС

Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ - пресс-центр ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

Зеленский поздравил Патона со 101-летием

Кличко заявил о намерениях взять Садового на поруки

ПОСЛЕДНЕЕ

Порывы на магистральных сетях централизованного теплоснабжения в Светловодске ликвидированы

Госстат в декабре проведет пробную перепись населения

США и Великобритания предложили свои кандидатуры в состав комиссии этики и добропорядочности при Высшем совете правосудия – Офис президента

Дубилет анонсировал электронную перепись населения в 2019г

Апелляционный суд уменьшил сумму залога как альтернативу аресту для генерала Марченко

Воздушные силы ВСУ модернизируют и возвращают в строй вертолеты РЭБ, а также планируют создать самолета РЭБ на базе "Антонова"

В Генпрокуратуре создана межведомственная рабгруппа по противодействию преступлениям в оборонной сфере

В Днепре "заминировали" 12 школ

НАБУ и САП уведомили о подозрении бизнесмена Альперина

Пограничники не пропустили в Украину российского актера из-за посещения оккупированного Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА