Более 11млн украинок подвергались насилию с тех пор, как им исполнилось 15 лет

67% украинок в возрасте от 15 лет подвергались какому-либо виду насилия и только 17% из них обращались за помощью, свидетельствуют результаты исследования ОБСЕ по вопросам благополучия и безопасности женщин в Украине, проведенного Организацией в 2018г.

Как сообщает в четверг пресс-служба ОБСЕ, в рамках исследования в Украине было опрошено 2048 женщин в возрасте от 18 лет. Результаты свидетельствуют о том, что 67% женщин в Украине в возрасте от 15 лет подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию.

"11,25 миллиона (приблизительные данные) женщин пережили какую-то из форм сексуального домогательства, преследования, насилия, совершенного интимным партнером или другим лицом (включая психологическое, физическое или сексуальное насилие), начиная с того времени, как им исполнилось 15 лет", - приводят в ОБСЕ приблизительный пересчет, основываясь на полученных в ходе исследования результатах.

Каждая третья из десяти (28%) опрошенных женщин подверглись физическому и сексуальному насилию со стороны партнера. Женщины, чьи партнеры воевали во время конфликта, чаще становились жертвами насилия с их стороны.

"3,65 миллиона (приблизительные данные) женщин пережили физическое и/или сексуальное насилие, совершенное интимным партнером … 3,58 миллиона (приблизительные данные) женщин пережили физическое и/или сексуальное насилие, совершенное иным, чем партнер, лицом", - говорится в данных по результатам исследования.

Более трети украинок (35%) в возрасте от 18 до 74 лет считает, что их друзья согласились бы с тем, что "хорошая жена слушается мужа, даже если не согласна с ним".

Почти пятая часть женщин (19%) в возрасте от 18 до 74 лет считает, что их друзья согласились бы с тем, что "жена должна заниматься сексом со своим мужем, даже если ей не хочется этого".

Более четверти женщин (26%) в возрасте от 18 до 74 лет соглашается, что домашнее насилие - это личное дело и должно решаться в рамках семьи.

Почти две трети женщин (64%) в возрасте от 18 до 74 лет считают, что в целом насилие над женщинами со стороны партнеров, знакомых или незнакомых очень или достаточно распространено.

При этом только 17% женщин обратились за помощью в полицию или социальные службы.

В репрезентативную выборку количественного исследования попали женщины в возрасте от 18 до 74 лет, проживающие в Украине. Всего в апреле-сентябре 2018г было проведено 2048 собеседований. Все они предусматривали общение с респонденткой лицом к лицу. Полученные данные были взвешены в соответствии с известными характеристиками населения Украины.