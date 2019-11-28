Порывы на магистральных сетях централизованного теплоснабжения в Светловодске ликвидированы

В Светловодске (Кировоградская обл.) ведутся работы по ликвидации локальных порывов на пяти участках, порывов на магистральных сетях централизованного теплоснабжения нет, сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь.

"Предприняты все необходимые шаги, чтобы система теплоснабжения в Светловодске работала в полноценном режиме. Котельные работают. Порывы на магистральных сетях ликвидированы. На пяти участках локальные порывы будут устранены к концу четверга", - написал он на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он проинформировал, что после завершения работ и заполнения системы теплоснабжения будет обеспечена подача тепла в дома и учреждения социальной сферы.

Как сообщалось, 24 ноября в ГСЧС Украины сообщили, что в Светловодске произошло 13 порывов трубопровода внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения и нарушением нормальных условий проживания почти 13 тыс. жителей.

Балонь на странице в "Фейсбук" 25 ноября сообщил, что уже ликвидировано шесть порывов на теплосетях.