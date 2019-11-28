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15:07 28.11.2019

США и Великобритания предложили свои кандидатуры в состав комиссии этики и добропорядочности при Высшем совете правосудия – Офис президента

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США и Великобритания предложили свои кандидатуры в состав комиссии этики и добропорядочности при Высшем совете правосудия – Офис президента

Агентство США по международному развитию и Посольство Великобритании в Украине направили в адрес Высшего совета правосудия предложения по международным экспертам в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВСП.

"О номинировании экспертов они сообщили также Офису президента, который инициировал реформирование судебной системы", - сообщает в четверг пресс-служба ОП.

Так, западными партнерами были предложены кандидатуры экс-председателя Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале, созданной ООН, Карлоса Кастресаны; бывшего генерального директора Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера; бывшего начальника федерального Управления по борьбе с коррупцией в государственной сфере США Роберта Корди.

Кроме того, в перечень экспертов были включены экс-судья апелляционного суда Гватемалы Клаудиу Эскобар на случай, если кто-то из трех предложенных экспертов по определенным причинам не сможет исполнять функции члена комиссии.

Все четверо экспертов были ранее предложены в состав Общественного совета международных экспертов, созданного в соответствии с законом Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

"Таким образом, Агентство США по международному развитию и Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине выполнили норму ст. 28-1 закона Украины "О Высшем совете правосудия", согласно которой международные и иностранные организации подают предложения о международных экспертах в течение двадцати дней с момента вступления в силу закона", - указали в ОП.

Еще трех членов в состав Комиссии по вопросам добропорядочности должен делегировать Высший совет правосудия.

"Ожидаем, что процесс формирования Комиссии по вопросам добропорядочности и этики пройдет без каких-либо проволочек и затяжек", - отметили в Офиса президента.

Как сообщалось, 16 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления. Документ, в частности, предусматривает создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая имеет полномочия оценивания членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и судей Верховного Суда на соответствие критериям добропорядочности и профессиональной этики, и, в случае обнаружения несоответствия, инициировать их увольнение.

Теги: #великобритания #сша #высший_совет_правосудия #кадры
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