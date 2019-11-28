События

14:35 28.11.2019

Апелляционный суд уменьшил сумму залога как альтернативу аресту для генерала Марченко

2 мин читать
Апелляционный суд уменьшил сумму залога как альтернативу аресту для генерала Марченко

Киевский апелляционный суд уменьшил до 20 млн грн сумму залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение суд принял, рассмотрев апелляцию защиты Марченко.

В ходе судебного заседания ряд действующих и бывших народных депутатов, а также военнослужащих (Евгений Жуков, Мария Ионова, Семён Колейник, Алексей Мочанов, Борислав Берёза) высказали готовность взять Марченко на поруки.

Вместе с тем суд своим решением лишь уменьшил сумму залога как альтернативу содержания под стражей с 76 млн грн до 20 млн грн.

Марченко принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, так как содержится под стражей.

Как сообщалось, Печерский суд Киева в понедельник, 11 ноября, арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

5 ноября, следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.

Теги: #всу #арест #марченко #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:06 28.11.2019
Воздушные силы ВСУ модернизируют и возвращают в строй вертолеты РЭБ, а также планируют создать самолета РЭБ на базе "Антонова"

Воздушные силы ВСУ модернизируют и возвращают в строй вертолеты РЭБ, а также планируют создать самолета РЭБ на базе "Антонова"

04:13 28.11.2019
Апелляционный суд отказался отпустить под домашний арест обвиняемую во взрыве в харьковском рок-пабе

Апелляционный суд отказался отпустить под домашний арест обвиняемую во взрыве в харьковском рок-пабе

22:00 27.11.2019
ВАКС избрал Садовому меру пресечения в виде залога в 1 млн грн, а не в 50 млн грн, как просили прокуроры

ВАКС избрал Садовому меру пресечения в виде залога в 1 млн грн, а не в 50 млн грн, как просили прокуроры

19:39 27.11.2019
Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 4 декабря

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 4 декабря

18:25 27.11.2019
Боец ВСУ получил боевую травму на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

Боец ВСУ получил боевую травму на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

15:49 27.11.2019
САП в суде требует отменить решение Львовского горсовета о продаже участка под индустриальный парк

САП в суде требует отменить решение Львовского горсовета о продаже участка под индустриальный парк

12:28 27.11.2019
Мэр Львова Садовой заявляет, что у него нет денег на залог и надеется на объективный исход дела

Мэр Львова Садовой заявляет, что у него нет денег на залог и надеется на объективный исход дела

10:42 27.11.2019
ГБР в рамках дела о бронежилетах сообщило о подозрении основателю компании-поставщика

ГБР в рамках дела о бронежилетах сообщило о подозрении основателю компании-поставщика

15:20 26.11.2019
Российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса ВСУ

Российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса ВСУ

13:31 26.11.2019
Суд обязал Генпрокуратуру начать расследование против Садового из-за его призыва обменять Медведчука

Суд обязал Генпрокуратуру начать расследование против Садового из-за его призыва обменять Медведчука

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

Зеленский поздравил Патона со 101-летием

Кличко заявил о намерениях взять Садового на поруки

ПОСЛЕДНЕЕ

Дубилет анонсировал электронную перепись населения в 2019г

В Генпрокуратуре создана межведомственная рабгруппа по противодействию преступлениям в оборонной сфере

В Днепре "заминировали" 12 школ

НАБУ и САП уведомили о подозрении бизнесмена Альперина

Пограничники не пропустили в Украину российского актера из-за посещения оккупированного Крыма

Боевики с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Сейчас нет угрозы наступления со стороны оккупированных территорий - руководитель украинской стороны СЦКК

НАБУ завершило расследование о нанесении ущерба ГП "Артиллерийское вооружение" в размере 1,68 млн грн

На трассе "Одесса – Киев" из-за сильного тумана столкнулись 11 автомобилей

Отношение украинцев к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову за ноябрь ухудшилось, как и оценки действий возглавляемых ими институций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА