Апелляционный суд уменьшил сумму залога как альтернативу аресту для генерала Марченко

Киевский апелляционный суд уменьшил до 20 млн грн сумму залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение суд принял, рассмотрев апелляцию защиты Марченко.

В ходе судебного заседания ряд действующих и бывших народных депутатов, а также военнослужащих (Евгений Жуков, Мария Ионова, Семён Колейник, Алексей Мочанов, Борислав Берёза) высказали готовность взять Марченко на поруки.

Вместе с тем суд своим решением лишь уменьшил сумму залога как альтернативу содержания под стражей с 76 млн грн до 20 млн грн.

Марченко принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, так как содержится под стражей.

Как сообщалось, Печерский суд Киева в понедельник, 11 ноября, арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

5 ноября, следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.