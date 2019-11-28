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14:06 28.11.2019

Воздушные силы ВСУ модернизируют и возвращают в строй вертолеты РЭБ, а также планируют создать самолета РЭБ на базе "Антонова"

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Воздушные силы ВСУ модернизируют и возвращают в строй вертолеты РЭБ, а также планируют создать самолета РЭБ на базе "Антонова"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины проводят интенсивную работу по восстановлению и модернизации старых, а также разработке новейших авиационных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) коллективной и групповой защиты, сообщает информагентство Минобороны "АрмияInform" со ссылкой на службу РЭБ командования Воздушных сил.

"В состав одной из авиабригад уже введены вертолеты-постановщики помех. Их восстановление началось два года назад, в прошлом году завершили ремонт планеров и установили новые двигатели, в этом году восстановлено оборудование РЭБ, укомплектованы летными экипажами и операторами", - говорится в сообщении.

В настоящее время личный состав экипажей вертолетов РЭБ совершенствует свою летную, специальную подготовку и готовится к боевому применению. Их задача - создать безопасные условия для применения авиации в условиях ведения противником противовоздушной обороны. Барражируя неподалеку от линии фронта, постановщики помех должны подавить средства обнаружения и наведения авиационных и наземных средств поражения противника на глубине более 100 км.

"В ближайших планах командования - ввести в боевой состав остальные вертолеты-постановщики помех. Правда, оборудовать их будут уже новыми средствами радиоэлектронной борьбы. Рассматривается несколько производителей подобного оборудования. Среди них как украинские, так и зарубежные компании", - говорится в информации.

Также в планах Воздушных сил ВСУ и создание самолета радиоэлектронной борьбы групповой защиты на базе самолета семейства "Антонов". Его планируется укомплектовать передовыми средствами радиоэлектронной борьбы и разведки лучших мировых производителей вооружения.

Согласно сообщению, украинские разработчики активно работают над созданием новых индивидуальных авиационных средств РЭБ в виде бортового комплекса обороны. Также работают над полным обновлением средств коллективной защиты самолетов контейнерного типа. "Прежде всего, ими оборудуют модернизированные самолеты МиГ-29, Су-27 и Су-25", - говорится в информации.

В Службе РЭБ Воздушных сил не уточнили, какие именно модификации Ми-8 для ведения радиоэлектронной борьбы вводятся в строй, как и количество уже вошедших в состав авиабригады вертолетов-постановщиков помех и сколько еще воздушных судов данного назначения должны быть введены в боевой состав согласно планам.

Согласно данным из открытых источников, ВСУ располагают как минимум двумя модификациями вертолетов РЭБ: Ми-8 ППА - постановщик помех (ПП), оснащенный станцией "Азалия" (А) и Ми-8 СМВ - постановщик помех, оборудованный станцией постановки помех "Смальта-В" (вертолетная версия).

Теги: #всу #минобороны #рэб #антонов
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