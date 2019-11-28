В Генпрокуратуре создана межведомственная рабгруппа по противодействию преступлениям в оборонной сфере

В Генеральной прокуратуре Украины создана межведомственная рабочая группа по вопросам предотвращения и противодействия уголовным правонарушениям в оборонной сфере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В ее состав, кроме работников прокуратуры, вошли сотрудники центрального аппарата Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, Министерства обороны Украины и Государственного концерна "Укроборонпром", - сказано в сообщении.

Отмечается, что целью создания группы является повышение эффективности взаимодействия по вопросам предотвращения и противодействия уголовным правонарушением, связанным с управлением объектами государственной собственности в ОПК, выполнением государственного оборонного заказа, производством, разработкой, модернизацией, ремонтом, обслуживанием вооружения и военной техники.