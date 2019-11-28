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13:40 28.11.2019

В Днепре "заминировали" 12 школ

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В Днепре "заминировали" 12 школ

Полиция Днепра проверяет информацию по факту минирования 12 школ, сообщает Днепровское отделение полиции в Фейсбуке.

" Полиция проверяет информацию по факту минирования 10 школ. 28 ноября около 9:40 в полицию поступило сообщение о том, что на электронный адрес УСБУ в Днепропетровской области поступило письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях школ № 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии №3 в г.Днепр. На местах происшествия работают полицейские и взрывотехники. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

Позже в полиции добавили, что еще в двух школах № 45,65 Индустриального района Днепра правоохранители проводят проверку информации по факту минирования.

Теги: #минирование #днепр #полиция
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