В Днепре "заминировали" 12 школ

Полиция Днепра проверяет информацию по факту минирования 12 школ, сообщает Днепровское отделение полиции в Фейсбуке.

" Полиция проверяет информацию по факту минирования 10 школ. 28 ноября около 9:40 в полицию поступило сообщение о том, что на электронный адрес УСБУ в Днепропетровской области поступило письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях школ № 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии №3 в г.Днепр. На местах происшествия работают полицейские и взрывотехники. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

Позже в полиции добавили, что еще в двух школах № 45,65 Индустриального района Днепра правоохранители проводят проверку информации по факту минирования.