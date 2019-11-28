Пограничники не пропустили в Украину российского актера из-за посещения оккупированного Крыма

Пограничники 27 ноября в пункте пропуска "Борисполь" не пропустили в Украину российского актера театра и кино, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Гражданин РФ прибыл рейсом из Минска. Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию ТОТ АР Крым через закрытые пункты пропуска", - сказано в сообщении.

Отмечается, что гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов.

"Сотрудники Госпогранслужбы отказали гражданину РФ в пересечении границы, россиянину запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года", - добавили в ведомстве.