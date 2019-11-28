Боевики с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток четверга два раза обстреляли позиции ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 прицельные обстрелы наших позиций. После полуночи, в течение 40 минут, по направлению от поселка Доломитное враг вел огонь по нашим мужественным защитникам н.п. Новолуганское, применяя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Кроме того, около 8 утра из РПГ боевики вели огонь по позициям украинских защитников н.п. Новотроицкое.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших героев нет", - отметил Гуцуляк.